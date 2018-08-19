Tekirdağ Araba Fiyatına Kurbanlık Dana

Araba fiyatına kurbanlık dana

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Kurban bayramı nedeniyle kurulan hayvan pazarında, 1 ton 100 kiloluk 'paşa' isimli dana 21 bin liraya satıldı.

Çorlu Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan mezbaha mevkiinde kurbanlık pazarı kurdu. 250 Büyükbaş hayvanın satışının yapıldığı pazarda en yoğun ilgiyi 1 ton 100 kiloluk 'paşa' isimli kurbanlık dana gördü. Hayvan yetiştiricisi Ertan Akbaş (28), danayı 21 bin liraya sattığını ifade ederek, Danamızı diğer hayvanlardan ayrı ve özel bir yerde besledik. 1 ton olmasına rağmen çok uysal bir hayvan ve kurbanlık olarak 21 bin liraya sattık. Memnunuz bu yıl beklediğimizden daha fazla iş yaptık. Pazarda bir çok arkadaşımız hayvanlarının neredeyse tamamını sattı dedi.