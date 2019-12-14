: Tekirdağ apartman çatısında çıkan yangın korkuttu

14.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:38

Apartman çatısında çıkan yangın korkuttu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korku yarattı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle alevlerin sardığı çatı kullanılamaz hale geldiği yangını itfaiye söndürdü.

Yangın, Şeyhsinan Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Çatıdaki alevleri görenlerin itfaiyeye haber vermesinin ardından havanın da rüzgarlı olması nedeniyle alevler çatıyı kısa sürede sardı. Bina sakinleri ise korku içinde evlerini terk etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek, alevleri binaya sarmadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında çatı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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