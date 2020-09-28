Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü taşındı

Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, eski Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) binasına taşındı.

Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, eski Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) binasına taşındı.

İl Müdürü Ülkü Uslu, yaptığı açıklamada, müdürlüğün Orta Cami Mahallesi Muratlı Caddesi'nde eski TESKİ binasında hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

Uslu, yeni hizmet binasına taşınma işlemlerinin bittiğini ifade ederek, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bünyesinde hizmet veren Süleymanpaşa Sosyal Hizmet Merkezi, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlükleri ile birlikte taşındı. Vatandaşlarımıza yine aynı şekilde buradan güzel hizmet sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman