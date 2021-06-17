TEKİRDAĞ AHMET DAVUTOĞLU: TRAKYA, TÜRKİYE İÇİN BİR LOKOMOTİFTİR
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TEKİRDAĞ AHMET DAVUTOĞLU: TRAKYA, TÜRKİYE İÇİN BİR LOKOMOTİFTİR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'yi bir tren gibi düşünün, Trakya bir lokomotif gibi öncülük eden, onun ününü açan bir özelliğe sahiptir" dedi.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'yi bir tren gibi düşünün, Trakya bir lokomotif gibi öncülük eden, onun ününü açan bir özelliğe sahiptir" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde partililerle bir araya gelip ziyaretlerde bulundu. Programına Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan'ı makamında ziyaret ederek başlayan Davutoğlu, daha sonra partililerle bir araya geldi. İlçe Başkanı Çağrı Farımaz ve partililer tarafından karşılanan Davutoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trakya'nın Türkiye için önemli bir bölge olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Ben Trakya'yı her zaman lokomotif olarak görürüm. Türkiye'yi bir tren gibi düşünün Trakya bir lokomotif gibi öncülük eden onun önünü açan bir özelliğe sahiptir. Gelecek Partisi olarak Tekirdağ'da güçlü olarak örgütlendik. İlk kongresini yaptığımız illerimizden birisi oldu. Bugün Tekirdağ'da olmaktan son derece memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Tekirdağ kongresini pandemi nedeniyle sayılı yapmıştık ve o zaman Çorlu'ya geleceğime söz vermiştim. Çorlu, Türkiye'de hemen hemen en zengin, sanayi gücü en güçlü ilçelerinin başında gelir. İl olmayı çoktan hak etmiş o kapasitesini herkese ispatlamış bir ilçemizdir. Çorlu merkezi bir konumda her yere ulaşabilen bir konuma sahip. Haklı bir güce sahip olmuştur. Ancak bu ekonomik gücün bedeli olan tabi birçok gelişmelerle birlikte yaşanmıştır. Ergene Havzası'nda yaşanan sıkıntılar ve o konuda atılması gereken adımları da yakından takip etmişimdir" diye konuştu.

Daha sonra vatandaşlarla sohbet eden Davutoğlu, Çerkezköy ilçesine geçti.

TEKİRDAĞ AHMET DAVUTOĞLU: TRAKYA, TÜRKİYE İÇİN BİR LOKOMOTİFTİR
TEKİRDAĞ AHMET DAVUTOĞLU: TRAKYA, TÜRKİYE İÇİN BİR LOKOMOTİFTİR
TEKİRDAĞ AHMET DAVUTOĞLU: TRAKYA, TÜRKİYE İÇİN BİR LOKOMOTİFTİR
TEKİRDAĞ AHMET DAVUTOĞLU: TRAKYA, TÜRKİYE İÇİN BİR LOKOMOTİFTİR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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TEKİRDAĞ AHMET DAVUTOĞLU: TRAKYA, TÜRKİYE İÇİN BİR LOKOMOTİFTİR - Haberler
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