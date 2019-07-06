TEKİRDAĞ Ahır yangınında 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Ahır yangınında 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde İsmail Giden (48)'e ait ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef olurken, yaklaşık 2 bin saman ile ot balyası yanarak kül oldu.

Kadıköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Giden'e ait evin yanındaki ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler saman balyalarını tutuşturdu. Ahırdan dumanların yükseldiğini gören İsmail Giden ve eşi, hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verirken, çift ahırdaki bazı büyükbaş hayvanları da çıkartıp meraya saldı. O sırada Giden çifti ile çevredeki vatandaşlar ellerindeki hortum ve kovalarla yangına ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de güçlükle alevleri kontrol altına alarak yangını iş makinalarının yardımıyla söndürdü.

Ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan telef olurken, yaklaşık 50 çuval hayvan yemi, yaklaşık 2 bin saman ve ot balyası ile bazı tarım makinaları kül oldu. Yangını söndürmeye ve hayvanları kurtarmaya çalışırken yoğun dumandan etkilenen İsmail Giden ve eşi, olay yerine çağırılan ambulansla sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA