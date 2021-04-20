Tekirdağ Ağız Diş Sağlığı Hastanesi 17 Mayıs'a kadar sadece acil hastalara hizmet verecek

Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ağız Diş Sağlığı Hastanesi 17 Mayıs'a kadar sadece acil hastalara hizmet verecek.

Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ağız Diş Sağlığı Hastanesi 17 Mayıs'a kadar sadece acil hastalara hizmet verecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantıda, salgınla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla pek çok tedbir kararı alındı.

Buna göre, kentte Kovid-19 vakalarının artmasına bağlı olarak Ağız Diş Sağlığı Hastanesi ve ilçelerdeki Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinin acil vakalar dışında olan hastaları geçici olarak 17 Mayısa kadar kabul etmemeleri ve MHR sistemini kapatmalarına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman