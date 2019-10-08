Tekirdağ ağaç dallarından sanat eserleri üretiyor

08.10.2019 10:06

Ağaç dallarından sanat eserleri üretiyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde besicilik yapan Refik Akyörük (71), evinin bahçesine kurduğu atölyede ağaç dallarına hayat vererek hayvan heykelleri yapıyor. Atölyesi eserlerle dolan Akyörük, 10 yıl önce, 60 yaşından sonra bu işlere koyuldum ve şu an 80'den fazla hayvanın ağaçtan heykelini yaptım. Gün içinde kendi keçilerim var onları otlatmaya gidiyorum, geldiğimde bu sanatla uğraşıyorum. Eşekten kuşa, her hayvanın ağaçtan heykelini yapabilirim dedi.

Malkara'nın Karacahalil Mahallesi'nde besicilik yapan 3 çocuk ve 5 torun sahibi Refik Akyörük, 10 yıl önce evinin bahçesine kurduğu atölyesinde hobi olarak ağaç parçalarından baston yapmaya başladı. Akyörük, bastonun yanı sıra hayvan figürleri de yaparak hobisini geliştirdi. Akyörük kendi kendine öğrendiği ve geliştirdiği mesleğinde, kurttan deveye, yılandan keçiye son olarak yaptığı eşeğe kadar hayvan figürlerinden oluşan 80 eseri ortaya çıkardı. Evin bahçesinde oluşturduğu atölyede çalışmalarına devam eden Refik Akyörük'ün tek hedefi yaptığı eserlerin bir müzede sergilenmesi.

'HİÇBİR EĞİTİM ALMADIM'

Ormandan getirdiği ağaç dallarına hayat veren Akyörük, yaptığı hayvan figürlerinden ortaya çıkan eserlerden büyük zevk aldığını söyledi. Akyörük, Ben daha önce hayvanlarım için kümes falan yapardım. Daha sonra bir arkadaşımı baston yaparken gördüm ve dikkatimi çekti. Ağaçtan baston yaparken hayvan figürlerini oymaya başladım. Bundan 10 yıl önce, 60 yaşından sonra bu işlere koyuldum ve şu an 80'den fazla hayvanın ağaçtan heykelini yaptım. Ben ilkokul mezunuyum, bu işin hiçbir eğitim almadım. Gün içinde kendi keçilerim var onları otlatmaya gidiyorum, geldiğimde bu sanatla uğraşıyorum. Eşekten kuşa, her hayvanın ağaçtan heykelini yapabilirim. Hayvan figüründen ziyade, insan heykeli de yapıyorum. Ağaçtan her şeyi yapabilirim. Çevre köylerden ve Tekirdağ'dan yaptığım heykelleri görmek için geliyorlar. Çok mutlu oluyorum. Son olarak Nasrettin Hoca'nın heykelini yaptım. Öğrenciler tiyatro oyununda kullandılar. Tek istediğim bu yaptıklarımın bir müzede sergilenmesi dedi.

Kaynak: DHA