Tekirdağ adliyesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı
Tekirdağ Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, mesai saati bitiminden sonra dezenfekte işlemi yapıldı.
14.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:00
Tekirdağ Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, mesai saati bitiminden sonra dezenfekte işlemi yapıldı.
Özel kıyafetli ekipler, mesai bitiminden sonra Tekirdağ Adalet Sarayı'nda ilaçlama yaptı.
Ekipler, duruşma salonlarını, baro odalarını, hakim-savcı odalarını, koridorları, tuvaletleri ve arama noktalarını büyük bir titizlikle dezenfekte etti.
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Kaynak: AA