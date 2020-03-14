Tekirdağ adliyesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı Tekirdağ Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, mesai saati bitiminden sonra dezenfekte işlemi yapıldı.

Tekirdağ Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, mesai saati bitiminden sonra dezenfekte işlemi yapıldı.



Özel kıyafetli ekipler, mesai bitiminden sonra Tekirdağ Adalet Sarayı'nda ilaçlama yaptı.

Ekipler, duruşma salonlarını, baro odalarını, hakim-savcı odalarını, koridorları, tuvaletleri ve arama noktalarını büyük bir titizlikle dezenfekte etti.

Kaynak: AA