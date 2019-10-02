02.10.2019 17:41

Tekirdağ Adliye Sarayı'na, 'bebek bakım ve emzirme odası'

Tekirdağ'da yeni hizmete giren Adliye Sarayı'nda, bebekli anneler için bebek emzirme ve bakım odası düzenlenerek hizmete sokuldu.

Tekirdağ Adliye Sarayı'nda kurulan bebek bakım ve emzirme odasının açılışına Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Halk Sağlığı Müdürü Hacı Zengin, Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci ve odanın tefrişatını yaptıran avukat Mehmet İşcan katıldı.

İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Tekirdağ Adliye Sarayı'nın ildeki ikinci bebek bakım ve emzirme odasına sahip olan ikinci adliye olduğunu söyledi. Becerir, Eski dönemlerde de muhtemelen bu tip odalar vardı. Fakat bunun için düzenlenmemiş odalardı. Herhangi bir yerde annelerimiz bu ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Medeni olmanın bir gereği artık kamu kurumlarında ve özel sektörde bu tip odalar sıklıkla açılıyor. Daha işleri insani daha düzenli, daha sağlıklı, hijyenik şartlarda hazırlanıyor ve korunuyor. Biz burayı Sağlık Bakanlığı ve Tekirdağ Adliyesi olarak birlikte çalıştık. Sağ olsun bağışçımızda bize destekte bulundu. Allah ondan da razı olsun. Güzel bir hale getirdik. Bundan sonra denetlemesinde de devam edeceğiz. İnşallah Tekirdağ Adliyesi'ne de hayırlı olur diyorum dedi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, eksikleri imkanlar doğrultusunda gidermeye çalıştıklarını ifade ederek, 20 Mart 2019 tarihinde resmi açılışını yapmış olduğumuz Tekirdağ Adalet Sarayı'nı o günden bugüne yine birçok eksiklikleri bulunuyordu. Bunları elimizden geldiği imkanlar doğrultusunda gidermeye çalıştık. Yine bebek bakım ve emzirme odamızda adliyemize gelen çocuklu anneler için büyük bir ihtiyaçtı. Bize bu ihtiyaç bildirildiğinde hemen çalışmalarımıza başladık. İl Sağlık Müdürlüğümüz, Devlet Hastanesi Başhekimliğimiz, büyük destek ve katkı sunarak odamızı düzenledik. Yine odanın tefrişinde avukat Mehmet İşcan'ın da büyük katkısı oldu. Ona da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bebek bakım ve emzirme odamız geleceğimizi teminatı çocuklarımız ile annelerine ve Tekirdağ halkımıza hayırlı uğurlu olsun diye konuştu.

Kaynak: DHA