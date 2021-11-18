Tekirdağ açıklarında balıkçı teknesinde 194 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Tekirdağ açıklarında balıkçı teknesinde 194 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ açıklarında balıkçı teknesinde 194 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 194 düzensiz göçmen yakalandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 194 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Şarköy açıklarında bir balıkçı teknesini durdurdu.

Kontrollerde, Yunanistan'a gitmeye çalıştıkları belirlenen 90 Bangladeş, 44 Afganistan, 26 Pakistan, 25 Somali, 4 Mısır, 3 Yemen, 1 Irak ve 1 Lübnan uyruklu 194 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkçı teknesi ve yabancı uyruklular Şarköy Limanı'na getirildi.

Yiyecek ve içecek ihtiyaçları karşılanan düzensiz göçmenler Tekirdağ İl Göç İdaresine gönderilecek.

Tekirdağ açıklarında balıkçı teknesinde 194 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ açıklarında balıkçı teknesinde 194 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ açıklarında balıkçı teknesinde 194 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ açıklarında balıkçı teknesinde 194 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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