Tekirdağ'a tarla yollarından gelmek isteyenler jandarmaya yakalandı İSTANBUL'dan, seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Tekirdağ'daki yazlıklarına gitmek için yola çıkanlardan izin belgesi olmayanlar geri çevrilirken, tarla yollarını kullanarak geçmek isteyenler ise jandarma ekiplerince yakalandı.

İSTANBUL'dan, seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Tekirdağ'daki yazlıklarına gitmek için yola çıkanlardan izin belgesi olmayanlar geri çevrilirken, tarla yollarını kullanarak geçmek isteyenler ise jandarma ekiplerince yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs salgını nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulanan illerden Tekirdağ'da, bu uygulama kaldırıldı. Bu gelişmenin ardından seyahat kısıtlamasının sürdüğü İstanbul'dan birçok kişi, Marmara Denizi kıyısındaki yazlıklarına gelmek için yola çıktı. Yazlıkçılar, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine sınır İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ndeki uygulama noktasında jandarma ve polis ekiplerince durduruldu. Jandarma ekipleri, seyahat belgesi olmadan Tekirdağ'a giriş yapmak isteyen vatandaşları geri çevirdi, olanların ise geçişlerine izin veriliyor.

Tekirdağ'a kaçak olarak gelmek isteyenler daha önce ekili tarlaları kullandı. Çiftçiler, kullanılan yolları kazıp geçişleri engellerken, jandarma ekipleri de sıkı güvenlik önlemi aldı.TARLADAN GEÇERKEN YAKALANDILARİstanbul'da yaşayanlar, seyahat belgesi almadan Tekirdağ'a gelmek için yine tarla yollarını kullanmaya başladı. Kaçak geçiş yapmak isterken tarlalarda suçüstü yakalanan vatandaşlara, kişi başı 3 bin 150 lira para cezası uyguladı.Tarlalardan Tekirdağ sınırına kadar araçları ile gelenlerin bazıları da çiftçilerin yolları traktörleriyle bozması üzerine geçiş yapamadan geri döndü.

Marmara Ereğlisi ilçesinde çiftçilik yapan Tahsin Meto, kaçak geçiş yapanların ekili arazilerine büyük zarar verdiğini belirterek, "Buradan geçenlere vicdan diliyorum, başka bir şey demiyorum. Allah insanı vicdansız bırakmasın. Tarlalarımıza büyük zarar veriyorlar. Bu ürünlere yazık günah" diye konuştu.

Kaynak: DHA