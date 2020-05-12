Tekirdağ'a seyahat yasağı kalktı
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Tekirdağ'a seyahat yasağı kalktı

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak ili için getirilen seyahat kısıtlamasında önce 7, şimdi de 9 il kısıtlama kapsamı dışında bırakıldı.

Tekirdağ'a seyahat yasağı kalktı
12.05.2020 00:56 | Son Güncelleme: 12.05.2020 00:56

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak ili için getirilen seyahat kısıtlamasında önce 7, şimdi de 9 il kısıtlama kapsamı dışında bırakıldı. Kapsam dışında bırakılan illerden biri olan Tekirdağ'da da şehre giriş ve çıkışlar son ana kadar denetlendi.

Korona virüs önlemleri kapsamında uygulamaya konan iller arası seyahat kısıtlaması 9 ilde daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı, "Adana, Diyarbakır, Denizli, Kahramanmaraş, Mardin, Trabzon, Ordu, Tekirdağ ve Şanlıurfa'ya giriş çıkış sınırlandırılması kaldırıldı" açıklaması ile duyurmasının ardından Tekirdağ'ın İstanbul ile sınır komşusu olan ilçesi olan Çorlu'da son kısıtlamanın son anına kadar denetim gerçekleştirildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kısıtlama uygulandığı ilk anda oluşturduğu denetim noktasında ilçeye giriş yapmak isteyen her araç tek tek durduruldu ve araçlarda sürücüler ile yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol edildi.

Seyahat yasağının gece yarısı sona ermesi ile birlikte seyahat yasağı kalkan il sayısı toplamda 16'ya ulaştı. Daha önce de Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Mersin, Malatya ve Muğla illerine giriş çıkış yasağı kaldırılmıştı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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