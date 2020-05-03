Tekirdağ'a sessizlik hakim oldu

TEKİRDAĞ'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde kente sessizlik hakim olurken, vatandaşlar yasağa uyarak evde kaldı.

TEKİRDAĞ'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde kente sessizlik hakim olurken, vatandaşlar yasağa uyarak evde kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği iller arasında bulunan Tekirdağ'da, yasağın son gününde de sessizlik hakim oldu. Bugün yer yer hafif yağışın bulunduğu kentte görevliler çalışırken vatandaşlar kısıtlamaya uyarak, evlerinde kaldı. Kentin tarihi Rüstempaşa Camisi, sahildeki Yelken Kulübü civarı, sahil yürüyüş yoluna kuş ve dalga sesleri hakim oldu. Polis ekipleri de kentin önemli bölgelerinde denetimlerde bulunarak, çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: DHA