Tekirdağ'a Macar Akını Bekleniyor

Macaristan Parlamentosu tarafından 2019 yılının "Rakoczi Yılı" ilan edilmesi ile Osmanlı Devleti'ne sığınan Macaristan Kralı 2. Ferenc Rakoczi'nin Tekirdağ'daki evine Macarların akın etmesi bekleniyor.

Macaristan Kralı 2. Ferenc Rakoczi'nin 1720-1735 yılları arasında Osmanlı'nın misafiri olarak kaldığı ev, müzeye dönüştürülerek Türk-Macar dostluğunun kültürel simgesi haline geldi. 2017 yılından Macar ziyaretçi sayısında bir hayli düşüş olan Rakoczi Müzesi'nin ziyaretçileri 2018 yılında yükselişe geçti. 2019 yılının Macar Parlamentosu tarafından Rakoczi Yılı ilan edilmesi ile Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Rakoczi Müzesi'ne Macarların akın etmesi bekleniyor.

Rakoczi Müzesi görevlisi Ali Kabul, "Rakoczi Müzesi'nde 2018 yılında 2 bin 300 civarında ziyaretçimiz vardı. Bunların bin 800'ü biletli, diğerleri öğrenci diyebileceğimiz, bunların içinden de aşağı yukarı 565 kişisi Macar, diğerleri Türk vatandaşımız olarak bu dilimi oluşturuyor. 2017 yılında rakam biraz düşüktü. Bilhassa Macar ziyaretçi çok azdı. İstanbul'daki patlamalardan dolayı yaşanan son 10-15 yıldır ortalamasının neredeyse yüzde 10'u kadardı. Ama dediğim gibi geçen yıl bir kımıldama oldu. Geçen yıl 265 Macar, 2018 yılında ise 580-600 civarında Macar turist ziyaret etti. 2019 yılından ümitliyiz. Çünkü geçenlerde bir Macar dostumuz ziyarete geldi. Ardından haberler art arda televizyonlardan gelmeye başladı. İnternetten öğrendik ki Macar Parlamentosu 2019 yılını Rakoczi Yılı ilan etmiş. Bizim Tekirdağ'da da Macar Dostluk Derneğimiz var. O dernek vasıtasıyla daha çok Macar turist gelmesi için Macar Fahri Konsolosluğundan ayrıca Erdoğan abimizin gayretleriyle bilhassa dernek başkanı ve Fahri Konsolosluğumuzun gayretleriyle nasıl bu sayıyı arttırabiliriz, nasıl Tekirdağ'a Macar turist çekebiliriz çalışmaları içerisindeyiz. Dernekte herkes elinden geleni yapıyor" dedi.

"Yüzde 50 bir artış bekliyorum"

Ali Kabul, 2019 yılının Rakoczi Yılı ilan edilmesiyle Rakoczi Müzesi'nin geçen yıla oranla iki katı kadar ziyaretçi beklediklerini ifade ederek, "Ben buranın 37 yıllık görevlisi olarak en azından yüzde 50 bir artış bekliyorum. Yeni geçtiğimiz yıl, 2018 yılında 2 bin 300 olan ziyaretçi sayısının üzerine bin ziyaretçi daha yani 3 bin 500 civarında bekliyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA