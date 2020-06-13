Tekirdağ'a giriş çıkışlar sınırlandırıldı
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Tekirdağ'a giriş çıkışlar sınırlandırıldı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Tekirdağ'a gösteri ve eylem amaçlı giriş çıkışlar 3 gün süreyle sınırlandırıldı.

Tekirdağ'a giriş çıkışlar sınırlandırıldı
13.06.2020 22:24 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:28

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Tekirdağ'a gösteri ve eylem amaçlı giriş çıkışlar 3 gün süreyle sınırlandırıldı.

İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu toplantısı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında yapıldı. Olağanüstü yapılan toplantıda TBMM'nin 4 Haziran 2020 tarihli oturumunda; CHP İstanbul Eski Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Eski Milletvekili Leyla Güven'in hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden Anayasa'nın 84. maddesine göre milletvekillerinin düşürülmesi ve neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla Tekirdağ'da ve bazı illerde yapılan toplanma çağrıları görüşüldü. Bu tür eylemlerin karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcı şahıslar ile diğer vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, Covid-19'la mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde, kişiler arası teması arttıracağı belirtildi. Toplantıda şu kararlar alındı:

"Bu ve benzeri istenmeyen olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, Coronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması amacıyla, 14/06/2020 günü saat; 08.00'den 17/06/2020 günü saat 08.00'e kadar (3) üç gün süreyle;

İkinci maddede belirtilen konuyla ilgili olarak il dışından ilimize gelmek isteyen kişilere müsaade edilmeyerek 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin "C" bendinin ek paragrafı gereğince, ilimize girişlerin sınırlandırılmasına,

İkinci maddede belirtilen konuyla ilgili olarak Tekirdağ İlimiz sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) düzenlenebilecek her türlü Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü, Miting, Açık Hava Toplantısı, Yürüyüş, Protesto Eylemi, Oturma Eylemi, Açlık Grevi, Stant Açma, Çadır Kurma, İmza Kampanyası, Konser, Şenlik, El İlanı/Bildiri/Broşür Dağıtma, Afiş/Poster Asma vb. etkinliklerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ile 66. maddeleri gereğince yasaklanmasına,

Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek/yavaşlatmak amacıyla; İlimizde veya diğer illerde düzenlenmesi muhtemel her türlü yasadışı/izinsiz toplantı, gösteri yürüyüşü, vb. eylemlere katılmak üzere ilimizden hareket edecek veya ilimizden geçecek ya da ilimize gelmek isteyen gruplara/katılımcılara ilimiz giriş ve çıkışlarında müsaade edilmemesine,

Yukarıda alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere Umumu Hıfzıssıhha Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer kanunlara göre adli ve idari işlem yapılmasına, işbu kararlar oy birliği ile alınmıştır" denildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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