Tekirdağ 600 Rakımlı Elmalı'da Yoga Seansı

600 rakımlı Elmalı'da yoga seansı



TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'ne bağlı 600 rakımlı Elmalı mahallesine İstanbul'dan gelen bir grup kadın, yüksek tepelerde yoga seansı yaptı.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Tarımsal Daire Başkanlığı'nın doğa turizmine hazırladığı Malkara İlçesi'nin Elmalı mahallesine İstanbul'dan gelen bir grup kadın yoga seansı yaptı. Yoga eğitmeni Suzan Tanırcan, beraberindeki kadınların İstanbul'dan kalabalığından uzaklaşmak için Elmalı mahallesine geldiğini ifade ederek, "Biraz doğayla buluşmak için Tekirdağ geldik. Çok sevdik burayı, arada bir yoga yapmak için yakın şehirlere, şehir dışına kaçmaya çalışıyoruz. Burayı yeni keşfettik. Elmalı köyünde Ege-Marmara manzaralı doğanın içinde hem bu huzuru yakalamak hem bir yandan bu nefis manzara, harika köy kahvaltısıyla özellikle Elmalı da değişik bir deneyim bizim için. Kendimizi İstanbul gibi koşturmalı bir şehrin dışında, daha sakin ve huzurlu hissediyoruz" dedi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi kapsamında Elmalı mahallesinde ki tarihi bir binayı tanıtım evine çevirdiklerini belirterek, "Bugünkü etkinliğimiz İstanbul'dan gelen bir grup hanım misafirlerimiz, bu bölgenin yoğun oksijenden, temiz havasından, kekik kokusundan yararlanarak, rakımı 600 metreye ulaşmış bir bölgede hem Ege'yi hem Marmara'yı aynı anda gözleme fırsatı bularak etkinliklerini gerçekleştiriyorlar" şeklinde konuştu.