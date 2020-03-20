TEKİRDAĞ 3 yaşındaki kızını karnına vurarak öldüren kadının komşuları şaşkın
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Devlet Hastanesi, Çerkezköy, Meryem, Güncel

TEKİRDAĞ 3 yaşındaki kızını karnına vurarak öldüren kadının komşuları şaşkın

3 yaşındaki kızını karnına vurarak öldüren kadının komşuları şaşkınTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, kızı Şükran Nur İpek'i (3) karnına yumruk vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Meryem Doğan'ın (25), komşuları olayın şokunu yaşıyor.

20.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:18
TEKİRDAĞ 3 yaşındaki kızını karnına vurarak öldüren kadının komşuları şaşkın

3 yaşındaki kızını karnına vurarak öldüren kadının komşuları şaşkın

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, kızı Şükran Nur İpek'i (3) karnına yumruk vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Meryem Doğan'ın (25), komşuları olayın şokunu yaşıyor. Kamşulardan Saim Malkoç, olaydan bir gün önce kadının sık sık çocuğunu balkona çıkarıp içeriye aldığını belirterek, "Bir tedirginlik vardı kadında sanki eşini veya başka birini bekliyormuş gibi. Korku gibi bişi vardı sanki o gün ama bilemeyiz" dedi.

Çerkezköy'de yaşayan Meryem Doğan, ilk eşinden olan kızı Şükran Nur İpek'i yaramazlık yaptığı gerekçesiyle, karnına şiddetli yumruklar vurarak darp etti. Minik kızda dövülmesinin ardından karın ağrısı başlayıp, kusma meydana geldi. Annesinin baygın halde bulduğu Şükran Nur İpek, götürüldüğü Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Doktorlar, yaptığı kontrolde, çocuğun iç kanamaya bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirleyerek, 'şüpheli ölüm' raporu düzenleyip, polise bildirildi. Rapor üzerine Meryem Doğan ile eşi A.D., gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Meryem Doğan ile A.D., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Meryem Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.D. ise serbest bırakıldı. Meryem Doğan'ın ifadesinde, yaramazlık yaptığı için kızının karnına 2- 3 kez şiddetli vurduğunu belirtip, "Kısa süre sonra kızımın karnı ağrımaya başladı ve ardından kustu. Kızımı hastaneye götürmedim ve tedavi amaçlı ağrı kesici verdim. Ertesi gün sabah saatlerinde ise benden su istedi, yerde baygın duruyordu. O zaman eşimle hastaneye götürdüm" dediği öğrenildi.

KOMŞULARI ŞAŞKIN

Fevzipaşa Mahallesi'nde olayı duyan Şükran Doğan'ın komşuları büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını dile getirdi. Doğan ailesinin yaşadığı binanın yanında kaportacılık yapan Saim Malkoç, olayı duyunca büyük bir şok geçirdiğini belirterek, "Bu insanlar iki yıl oldu buraya taşınalı. Burada hiç bir kötülüklerini ve yaramazlıklarını görmedik. Olaydan bir gün önce kadın çocuğu balkona çıkartıp içeriye alıyordu.

Bu iki sefer böyle oldu. Olayın nasıl olduğunu görmedim, polisler geldiğinde gördüm. Çocuğu görüyordum. Tabi biz burada annesiyle görüyorduk. Annesi balkona çıkartıyordu, komşuyuz neticesinde. Bakıyoruz acaba bir sıkıntımı var. Hastası mı var. O gün biraz şüpheliydi çocuğu 2-3 kere balkona sık sık çıkardı. Bir tedirginlik vardı kadında sanki eşini veya başka birini bekliyormuş gibi. Korku gibi bir şey vardı sanki o gün ama bilemeyiz. O günden sonra görmedim. Duyduğum zaman çok üzüldüm. Öyle bir şey yapmayacak bir çocuk ve aileydi. Şoke oldum" dedi.

'ÖYLE BİR AİLE DEĞİLLER'

Meryem Doğan ile aynı apartmanda oturan Ünal Altürk ise olayın şokunu yaşadığını ifade ederek, "Olayı akşam duydum. Komşuları aradım. Ben hastaneye gittim, bulamadım. Dün eve geldiğimde arabaları buradaydı. Sonra memleketlerine gittiklerini öğrendim. Burada kiracı olarak oturuyorlardı. Çocuğun yaramazlığı yoktu. Ben üst katta oturuyordum.v Öyle bir aile değillerdi. Bir kez aramama rağmen telefonlara cevap vermediler. Şuan şokta olduklarını duydum. Daireleri kapalı" diye konuştu.

TEKİRDAĞ 3 yaşındaki kızını karnına vurarak öldüren kadının komşuları şaşkın

Kaynak: DHA

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TEKİRDAĞ 3 yaşındaki kızını karnına vurarak öldüren kadının komşuları şaşkın

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