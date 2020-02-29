Tekirdağ 3 şehidini gözyaşlarıyla uğurladı (3)

29.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:38

ŞEHİT RECEP BEKİR, TOPRAĞA VERİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan ve Tekirdağ'ın 3 şehidinden biri olan Uzman Onbaşı Recep Bekir için Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Abdulkadir Geylani Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehidin rahatsızlanan annesi Emine Bakır, cenaze törenine katılamazken 4 ağabeyi ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile vatandaşlar katıldı. Cenazeye katılan ve ellerinde Türk bayrakları taşıyanlar, 'Şehitler olmaz, vatan bölünmez' sloganları attı. TBMM Başkanı Şentop, büyük üzüntü yaşayan şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Babasını 10 yıl önce kaybettiği öğrenilen şehit Recep Bekir, daha sonra Yeşiltepe Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA