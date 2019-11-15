Tekirdağ 25 bin liralık ıslak mendil hırsızlığına 5 gözaltı

15.11.2019 13:55 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:00

25 bin liralık ıslak mendil hırsızlığına 5 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bir işletmeden 25 bin lira değerinde 2 bin 500 paket ıslak mendil çalınmasıyla ilgili 5 kişi, yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin kamyonetle iş yerine girişleri ve çaldıkları ıslak mendil kolilerini kamyonete yükledikten sonra kaçmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi'nde mendil ve kağıt havlu üretimi yapılan işletmeden hırsızlık yapıldığı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. İşletmede yapılan incelemede 25 bin lira değerinde 2 bin 500 paket ıslak mendilin çalındığı belirlendi. Jandarma ekipleri güvenlik kameraları üzerinde yaptığı incelemede çalınan mendillerin 59 AAK 913 plakalı bir araca yüklenip, Çorlu ilçesinde bir gıda toptancı deposuna indirildiğini tespit etti. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan kararla depoda yapılan aramada çalınan mallar bulunarak sahibine teslim edildi. Hırsızlığın yapılması işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Jandarma hırsızlık olayına karıştığını belirlediği 5 şüpheliyi gözaltına alırken, firari olan 3 kişini de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Jandarmadaki soruşturmaları tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA