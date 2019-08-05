TEKİRDAĞ 20 gün sonra evlenecek genç, kazada hayatını kaybetti

20 gün sonra evlenecek genç, kazada hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu yola fırlayarak ağır yaralanan Murat Öz(27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öz'ün 20 gün sonra nişanlısı Seray Çalık ile düğünlerinin yapılacağı belirtildi.

Kaza bugün saat 03.00 sıralarında Malkara- Tekirdağ karayolunun ilçe çıkışında meydana geldi. Malkara'da bir fabrikada üretim operatörü olarak çalışan Murat Öz, kullandığı 59 DD 551 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine yoldan çıkan araç kenardaki toprak zemine vurarak taklalar atarak yaklaşık 60 metre sürüklendi. Kazada Öz, taklalar atan otomobilin camından dışarıya fırlayarak otomobilin 10 metre uzağına düşerek ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Murat Öz, gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öz, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayı duyan Öz'ün yakınları geldikleri hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.

20 GÜN SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Kazada ölen Murat Öz'ün nisan ayında Seray Çalık ile nişan yaptığı ve 25 Ağustos günü de düğünlerinin olacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA