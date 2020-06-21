TEKİRDAĞ 2 kişinin yaralandığı araçtan çıkan minik kızı polis teselli etti
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TEKİRDAĞ 2 kişinin yaralandığı araçtan çıkan minik kızı polis teselli etti

2 kişinin yaralandığı araçtan çıkan minik kızı polis teselli ettiTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde aynı aileden 2'si çocuk 6 kişinin içerisinde bulunduğu kontrolden çıkan taksi, karşı şeride geçip, takla atarak ters döndü.

21.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:02

2 kişinin yaralandığı araçtan çıkan minik kızı polis teselli etti

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde aynı aileden 2'si çocuk 6 kişinin içerisinde bulunduğu kontrolden çıkan taksi, karşı şeride geçip, takla atarak ters döndü. Kazada sürücü İlker Gülsar(44) ile yakını Nurdan Gülsar (42) yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan ve korkan 4 yaşındaki kız çocuğunu polis memuru, "Üşüyormusun, sana oyuncak vereyim mi?" diye teselli etti.

Kaza, sabaha karşı Malkara-Keşan karayolunun Izgar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Edirne'nin Keşan ilçesine gitmek üzere yola çıkan ve içerisinde 2'si çocuk 6 kişinin bulunduğu İlker Gülsar yönetimindeki 34 TDM 58 plakalı taksi, kontrolden çıkıp takla atarak geçtiği karşı şeritte ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince taksiden çıkartılan 6 kişiden sürücü İlker Gülsar ve yakını Nurdan Gülsar yaralandı. Araçta bulunan diğer 2'si çocuk 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, Makara Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

'ÜŞÜYORMUSUN, SANA OYUNCAK VEREYİM Mİ"

Kazadan yara almadan kurtulan ve olayın şokunu üzerinden atamayan kız çocuğunu ise Malkara Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli trafik polisi Mücahit Adıgüzel, teselli etmeye çalıştı. Minik kızı kucağına alan Adıgüzel, "Korkma yavrum, annen burada. Üşüyormusun, Sana oyuncak vereyim mi?? diye teselli edilip annesi ve kardeşiyle birlikte üşemesinler diye polis aracına bindirildi.

TEKİRDAĞ 2 kişinin yaralandığı araçtan çıkan minik kızı polis teselli etti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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