Tekin, ilçelerde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekin, ilçelerde incelemelerde bulundu

Tekin, ilçelerde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinde incelemelerde bulundu.

İlçe ziyaretlerinde, İlçe milli eğitim müdürleri tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ilçe milli eğitim müdürlerinden ilçe eğitimi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Daha sonra okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Okulların bölümlerini denetleyen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okul müdürlerinden okullarında yapılan faaliyetler hakkında bilgiler aldı. İlçe ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "Dil Sokağı" projesi kapsamında, okullarda görev yapan öğretmenler tarafından okul koridorunun duvarlarının yabancı dil görselleri ile donatıldığı dil sokaklarının açılışlarını gerçekleştirdi. Öte yandan Diyadin Kaymakamı Alper Balcı ve İl Mili Eğitim Müdürü Tekin, Diyadin Mollalara Ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Okulda kurulan curling oyununu oynayan Kaymakam Balcı ve İl Mili Eğitim Müdürü Tekin, öğretmenlerle bir araya geldi. - AĞRI

Tekin, ilçelerde incelemelerde bulundu
Tekin, ilçelerde incelemelerde bulundu
Tekin, ilçelerde incelemelerde bulundu
Tekin, ilçelerde incelemelerde bulundu
Tekin, ilçelerde incelemelerde bulundu
Tekin, ilçelerde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Diego Arda Turan Ryan Babel Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tekin, ilçelerde incelemelerde bulundu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 12:40:57. #1.14#

title