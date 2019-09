Tekin, "Güzel hatıralar biriktirin"

23.09.2019 14:11

Zonguldak Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'den Alaplı Meslek Yüksek Okul öğrencilere 'hoşgeldiniz' mesajı yayınladı.



Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu'na kazanarak Alaplı'ya gelen öğrencilere seslenen Başkan Nuri Tekin, "Sizler güzel şehrimize zenginlik katacak, bilgi ve birikiminizle ülkemize faydalı olacaksınız. Daima yanınızdayız. Hoşgeldiniz" dedi.



Zonguldak Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Meslek Yüksek Okulunu kazanarak şehre gelen öğrencilere yönelik bir mesaj paylaştı. Alaplı Meslek Yüksekokulu'na yeni bölümler açılmaya devam ettikçe



bir öğrenci şehri olacağını vurgulayan Tekin,", "Toprağın, yeşilin, doğanın, kültürün, şehri Alaplı'ya hoşgeldiniz. Sizler güzel şehrimiz Alaplı'ya zenginlik katacak, bilgi ve birikiminizle ülkemize faydalı olacaksınız. Daima yanınızdayız. Rabbim zihin açıklığı versin" dedi.



Başkan Nuri Tekin, "Denizi, Dünyanın en yaşlı Ağacı, Balığı, yayları, dereleri, fındığı ile Alaplı Köyleri ile beraber doğa harikası bir İlçe. Coğrafi konumu itibariyle de Ankara ve İstanbul'a olan yakınlığı şehrimizi cazip kılıyor. Eğitim yaşantınız boyuncu çeşitli imkanlar, tarihi, kültürel, sanatsal aktiviteler sizleri bekliyor. İnşallah 2 yıllık eğitiminiz boyunca Alaplı'da güzel hatıralar biriktirir, şehrimizi hep iyi ve güzel bir şekilde hatırlarsınız. Bu vesileyle şehrimize hoş geldiniz" dedi.



Alaplı Meslek Yüksekokul öğrencilerinin her zaman yanında olduklarını dile getirerek sözlerini sürdüren Başkan Nuri Tekin, "Üniversite sınavını kazanarak hayatınızdaki önemli bir eşiği geride bıraktınız. Ancak şimdi daha fazla çalışma zamanı. İlmin ve bilimin ışığından ayrılmayın. Derslerinize yoğunlaşırken; ülkemizi ve dünyayı tanıyın. Okuyun, düşünün, sorgulayın. Üreten, ülkesi ve milleti için dertlenen, her zaman daha iyiyi ve güzeli isteyen bireyler olun. Biz; hedefleriniz için attığınız her adımda yanınızda olacağız" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA