Tekin Deri: Kaliteden Asla Taviz Yok

Tekin Deri işletme sahibi Emsal Tekin, "1994 yılında sektöre adım attık. Bugünlere ulaşabilmek adına çok mücadele verdik ve üretim bazında çalışıp kendimizi sürekli olarak geliştirdik. Kaliteli ürünler ve iyi modeller ortaya çıkarmak için çok çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar ülkemize faydalı olmak için çalışıyoruz. "dedi.

"AKLA İLK GELEN FİRMAYIZ"

Tekin, "Telefon kılıfı denilince ilk akla gelen firmalardan biriyiz. Yeni modellere uygun tasarımlar yapıp müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bunun yanında çanta, cüzdan ve kemer üretimi de yapıyoruz. İşimizin ağırlıklı kısmını ise telefon kılıfı oluşturuyor. Şu an üretimimizin yüzde 99'unu ihracata gidiyor. Bu bizim çok önemli. İç piyasada fazla ürünümüz yok. Ama bunu da sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"KALİTEDEN ASLA ÖDÜN VERMEYİZ"

Emsal Tekin, "Bizim diğer markalardan farkımız kaliteden kesinlikle taviz vermiyoruz. Bizi yıllardır ayakta tutan unsurda bu kalite. Hedefimiz bugün olduğumuz yerden daha ileri gitmek. Üretmek kadar bu işin satış kısmı da çok önemli ve biz bunun farkındayız. Yeni pazarlar arayışındayız." diye konuştu.