Tekin'den Mitinge Davet

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Taner Tekin, 19 Haziran Salı günü Cumhuriyet Meydanı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımı ile gerçekleşecek olan "Çırpınırdın Karadeniz Bakıp Türkün Bayrağına" temalı bölge mitingine tüm Samsun ve bölge halkını davet etti.

Tekin, saat 16.00'da yapılacak olan mitingin MHP'nin Samsun tarihindeki en kalabalık mitingi olacağına inandığını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri kapsamında gerçekleştireceği 3 açık hava mitinginden birisinin Samsun'da olacağını hatırlatan MHP İl Başkanı Taner Tekin, şunları söyledi:

"Söz konusu vatan, millet, devlet, din ve mukaddesat olduğunda bu güne kadar her türlü fedakarlığı yapan, Milliyetçi Ülkücü Hareketin lideri, önce ülkem ve milletim sonra partim diyen, her türlü siyasi ve şahsi çıkarları elinin tersi ile iten, her türlü makam ve mevkiyi göz ardı eden, sadece ve sadece Türk milletinin ve Türk devletinin huzurunu, geleceğini düşünen hatta bunu bir çok defa ispatlamış, hele de 15 Temmuz'da herkesten önce birileri darbenin gidişatını beklerken, birileri fırsat kollarken, herkesten önce darbenin karşısında olduğunu ve kalkışmanın kabul edilemez olduğunu, devletinin, hükümetin ve milletinin yanında olduğunu cesurca kahramanca dile getiren, 15 Temmuz hain darbe girişimin bastırılmasında çok büyük etki yapan Türk dünyasının ve Milliyetçi Hareketin Bilge Lideri Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin 19 Haziran Salı günü 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağı mitingde tüm hemşehrilerimizi aramızda görmekten onur, gurur ve mutluluk duyacağız." - SAMSUN