Tekin Çolakoğlu, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanlığı'na aday oldu - Haberler Spor
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Tekin Çolakoğlu, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanlığı'na aday oldu

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Tekin Çolakoğlu, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanlığı'na aday oldu

Türkiye Oryantiring Federasyonu Eski Başkanı Tekin Çolakoğlu, 30 Ekim'de düzenlenecek seçimli genel kurulda tekrar aday olduğunu duyurdu.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Eski Başkanı Tekin Çolakoğlu, 30 Ekim'de düzenlenecek seçimli genel kurulda tekrar aday olduğunu duyurdu.

Çolakoğlu, sosyal medyasından yaptığı açıklamada, kapsayıcı, paylaşımcı ve iletişime açık bir yönetim anlayışıyla tekrar yola çıkacaklarını aktararak, "Tutarlı, planlı ve programlı kriterler ile faaliyetlerimizi icra ederek tüm sporcuların adil bir yarış içerisinde olmasını, değer oluşturan ve sürekliliği sağlayan projelerimizle organizasyonlarımızın ve kulüplerimizin iş birlikteliklerinin artmasını sağlayacağız. Gelecek üç yıl içerisinde gerçekleştirilecek projelerimiz ve programlarımız ile çıtayı yeniden yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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Haber: Tekin Çolakoğlu, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanlığı'na aday oldu - Haberler Spor
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