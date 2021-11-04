Tekin," Belediye mülkiye müfettiş denetimi iyi geçti"

ANKARA (İHA) - Alaplı Belediyesi'ne gelerek son 7 yıllarındaki icraat ve ihaleleri denetleyen müfettiş Alaplı'daki incelemelerini tamamladı.

İçişleri Bakanlığı müfettişi Alaplı Belediyesi'ndeki denetimlerini tamamladı. Tüm birimlerde denetimlerini yapan müfettiş ihaleler ve çalışmaları bir bir gözden geçirildikten sonra ilçeden ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde raporu hazırlamak üzere Ankara'ya dönen müfettişin, birkaç ay içerisinde raporu Alaplı Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı ile paylaşacağı öğrenildi. Mülkiye müfettişlerinin en çok üzerinde durduğu konunun özellikle ihalelerin belli kişilerde, mal ve hizmet alımlarının ise belli firmalarda yoğunlaşıp-yoğunlaşmadığı oluyor.

Konu hakkında Müfettişin incelemelerde bulunduğu belirten Başkan Tekin, "Sayın müfettiş yaklaşık 7 hafta kadar belediyede incelemeler yaptı. Bildiğiniz üzere devlet memurluğundan gelen birisi olarak, yapılan teftiş her zaman faydalı olacağına inanıyorum. Son derece faydalı bir teftiş oldu. Belediyemizi ait son yedi yılları arasında tüm istenilen Dosyaları mülkiye müfettişe verdik, ve inceleme sonrası Müfettiş Belediyemizin raporlarını inceledikten sonra bizlere ve personelimize ayrı ayrı güzel ve disiplin çalışmalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür etti. ve ilçemizi çok beğendiğini de buradan belirtmek isterim" dedi. - ZONGULDAK

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