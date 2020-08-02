Tekfen Tarım, TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Sertifikası aldı Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) belirlediği Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Prosedürleri'ni eksiksiz yerine getiren Tekfen Tarım Adana Agripark Ar-Ge Merkezi, "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Sertifikası"nı almaya hak kazandı.

Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) belirlediği Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Prosedürleri'ni eksiksiz yerine getiren Tekfen Tarım Adana Agripark Ar-Ge Merkezi, "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Sertifikası"nı almaya hak kazandı.

Tekfen Tarım'dan yapılan açıklamaya göre, Tekfen Tarım, koronavirüs salgınının Türkiye'de görüldüğü ilk andan itibaren tüm tedbirleri eksiksiz olarak yerine getirerek çalışanlarının, müşterilerinin ve iş ortaklarının sağlıklarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti.

Atılan bu adımların yeterliliğinin yerinde tespitinin yapılması, değerlendirilmesi ve denetlenmesi adına, Tekfen Tarım Adana Agripark Ar-Ge Merkezi, pilot tesis olarak seçilmiş ve TSE'nin "Kovid-19 Güvenli Üretim Sertifikası"na başvuru yapılmıştı.

Tesis, filyasyon ve sürveyans aşamaları, seralar, laboratuvar, üretim proses alanları, pandemiye yönelik eğitimler, soyunma odaları, yemekhane ve servis araçlarında izlenebilirlik programları, idari bina ofisleri, home-office uygulamaları, temizlik, sanitasyon ve sterilizasyon planları, atık yönetimi, hizmet tedarikçilerine aldırılan tedbirlerin kontrolü gibi birçok farklı konuda TSE denetçileri tarafından sıkı bir denetimden geçirildi.

Örnek olacak bir uygulamaya imza attı

TSE'nin belirlediği Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Prosedürleri'nin eksiksiz yerine getirildiği Adana Agripark Ar-Ge Merkezi, hiçbir uygunsuzluk yaşamadan ve ek süre almadan "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Sertifikası"nı almaya hak kazandı.

TSE yetkililerinin tebliği doğrultusunda Tekfen Tarım, Türkiye çapında belgeye sahip olan 86'ncı şirket olma unvanını aldı. Tarım sektöründe belgeye sahip olan ilk firma olarak kayıtlara geçen tesis, sektördeki diğer tüm firmalara örnek olacak bir uygulamaya imza attı.

Kaynak: AA