Tekfen Tarım, "sağlıklı ürün ve temiz toprak" hedefine kilitlendi

07.02.2020 14:37 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:37

Tekfen Tarım bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Alanar Meyve, pestisit kullanımındaki sorunların giderilmesi ve bilinçsiz kullanımın önüne geçilmesini amaçlayan "Alanar PUMA" projesini Berlin' de gerçekleştirilen Fruit Logistica 2020 Fuarı'nda tanıttı.

Pestisit kullanımındaki sorunların giderilmesi ve bilinçsiz kullanımın önüne geçilmesini Türkiye'nin ihracat potansiyelinin artırılmasını ve bugün için sağlıklı ürünler, gelecek nesiller için temiz topraklar bırakılmasını hedefleyen Alanar PUMA projesi ilk kez Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 132 ülkeden yaş meyve ve sebze sektörü temsilcililerin katıldığı Fruit Logistica 2020 Fuarı'nda tanıtıldı.

Tekfen Tarım'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce ise tarımsal ürünlerin kalitesini ve güvenirliğini direkt olarak etkileyen unsurlardan birinin de Pestisit kullanımı olduğunu belirterek, bu bilgiden yola çıkarak gıda güvenliği alanında Türkiye'deki üreticiler için önemli olan bu projeyi hayata geçirmeye çalıştıklarını kaydetti.

İnce, "Pestisit Uygulamalarına Müdahele Aracı" veya kısaca Alanar PUMA adını verdiğimiz proje ile meyve üreticilerini ve çiftçileri sürdürülebilir tarım konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz." diyerek şunlara dikkati çekti:

"Bu proje ile Türkiye'nin ihracat potansiyelinin artırılmasını ve bugün için sağlıklı ürünler, gelecek nesiller için temiz topraklar bırakılmasını hedefliyoruz. Bu alandaki hedefimiz özellikle kiraz, nar, incir, kayısı vb. yaş meyve üreticilerinde maksimum düzeyde bilinç uyandırarak sağlıklı bir gelecek için güvenilir ve pestisit kalıntısı içermeyen meyvelerin yetiştirilmesinin önünü açmak. Bu sayede iç piyasa için üretim ve ihraç edilecek meyvelerde olası pestisit kalıntısı sıkıntılarının önüne geçilmesi, çifçinin bilinçlendirilerek ihracat potansiyelinin artırılması ve katma değer yaratılması hedefleniyor."

Kaynak: AA