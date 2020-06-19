Tekfen İnşaat, Katar'da yeni bir otoyol projesiyle yoluna devam ediyor Tekfen İnşaat, Katar Bayındırlık İşleri İdaresi'nden (Ashghal) Al Khor Expressway Bağlantı Yolları İnşaatı işini 548 milyon Katar riyali (yaklaşık 150 milyon dolar) bedel ile kazandı.

Tekfen İnşaat, Katar Bayındırlık İşleri İdaresi'nden (Ashghal) Al Khor Expressway Bağlantı Yolları İnşaatı işini 548 milyon Katar riyali (yaklaşık 150 milyon dolar) bedel ile kazandı.

Tekfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, Katar'daki varlığını, 2005 yılından bu yana üstlendiği altyapı, endüstriyel tesis ve otoyol projeleriyle kesintisiz olarak sürdüren Tekfen İnşaat, portföyüne yeni bir iş daha ekledi.

Tekfen İnşaat, Katar Bayındırlık İşleri İdaresi'nden (Ashghal) Al Khor Expressway Bağlantı Yolları İnşaatı işini 548 milyon Katar riyali (yaklaşık 150 milyon Amerikan doları) bedel ile kazandı. Projenin tamamlanma süresi 24 ay olarak planlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekfen Holding'in Taahhüt Grubu'ndan sorumlu Başkan Yardımcısı Levent Kafkaslı, yeni proje alımına ilişkin şunları kaydetti:

"Portföyüne yeni projeler eklemek bir müteahhitin olmazsa olmazıdır ve her zaman büyük sevinçle karşılanır. İstihdam devamlılığının en önemli önceliğimiz olduğu bu zorlu günlerde, önemli bir işverenimiz olan Ashghal'ın bize olan güveni, sevincimizi katbekat artırdı. Bu noktadan sonra ise en temel görevimiz, tüm şantiyelerimizde olduğu gibi, çalışanlarımızın sağlığını korumak ve bunun için gerekli tüm tedbirleri azami ölçüde uygulayarak, güvenli bir iş ortamı sağlamaktır. Tüm müteahhitlik sektörü adına dileğim, Kovid-19 salgının getirdiği küresel boyuttaki durgunluğun yerini yavaş yavaş bir hareketlenmeye bırakmasıdır."

Kaynak: AA