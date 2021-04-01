Tekfen Holding'e CDP'den ödül

Tekfen Holding, dünyanın en büyük çevre raporlama platformlarından CDP'nin (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarının ikisinde de A derecelendirme notu alarak 2020 yılında Türkiye'de her iki kategoride birden "CDP Global A Listesi"ne giren tek şirket...

Tekfen Holding, dünyanın en büyük çevre raporlama platformlarından CDP'nin (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarının ikisinde de A derecelendirme notu alarak 2020 yılında Türkiye'de her iki kategoride birden "CDP Global A Listesi"ne giren tek şirket olarak ödüllendirildi.

Holding açıklamasına göre, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla binlerce şirketin çevre bilgilerini ölçüp açıklamasını, raporlamasını ve paylaşımını hedefleyen CDP'nin İklim Değişikliği ve Su Programı 2020 Türkiye Sonuçları Raporu'nda yer alan 2020 Liderleri, düzenlenen sanal konferansta ödüllerini aldı.

Sadece bugüne değil, yarınlara da sürdürülebilir bir dünya bırakmak için çalışmalarını sürdüren Tekfen Holding, CDP İklim Değişikliği ve Su Programları'nın her ikisinde de "A" derecelendirme notunu alarak iki kategoride birden "CDP Global A Listesi"ne Türkiye'den giren tek şirket oldu. Böylece bu başarıya ulaşan dünyadaki 63 şirketin arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Gigin, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğinin bugün çevresel, iktisadi ve toplumsal etkilerini oldukça yakından hissediyoruz. Sıcaklıklar yükseliyor, yağış döngüleri değişiyor, buzullar eriyor ve deniz seviyesi yükseliyor. Sel ve kuraklık gibi tehlikelere neden olan aşırı hava ve iklim ile ilgili olaylar pek çok bölgede daha sık ve yoğun biçimde yaşanmaya başladı.

Tarım takvimi şaştı, susuzluk ve fakirlik nedeniyle uluslararası gerilimleri artıran zorunlu göçlerin önü kesilemiyor, Kovid-19 pandemisinin ardından dünyanın mücadele edeceği bir sonraki krizin iklim değişikliği ile ilgili olacağı kesin. Felaket senaryolarının arkasının kesilmediği bir dönemde Tekfen Holding olarak, bu yıl hem İklim Değişikliği Programı'nda hem de Su Programı'nda Global A Listesi'nde yer alan, dünya çapındaki 63 firma arasında yer almamızdan dolayı hem ülkem hem şirketim adına büyük bir gurur yaşıyor, 'eğer istersek yapabiliriz' duygu ve düşüncesiyle çaresiz olmadığımıza dair inancımı tazelemek istiyorum. Geçtiğimiz ocak ayında TÜBİTAK ile imzaladığımız iş birliği çerçeve sözleşmesi kapsamında gıda güvenliği, sürdürülebilir çevre, alternatif enerji teknolojileri, geleceğin şehirleri gibi konu başlıkları altında çalışacağız. Bu iş birliğiyle iklim değişikliği ve su güvenliğine de önemli katkılar sağlayacağımızı düşünüyorum."

Tekfen Holding, CDP İklim Değişikliği ve Su Programları'na, gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında raporlama yaptı. İlk kez 2010 yılında İklim Değişikliği ile ilgili verilerini izlemeye, ölçmeye ve analiz etmeye başlayan Tekfen Holding, 2017'den bu yana CDP İklim Değişikliği Programı'na, 2018 yılından bu yana da CDP Su Güvenliği Programı'na şeffaflıkla resmi raporlama yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık