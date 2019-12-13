Tekfen Holding'den Azerbaycan'da 100 milyon dolarlık ortaklık

13.12.2019 18:37 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:37

Tekfen Holding iştiraklerinden TechInvestments LLC, 375 milyon dolar tutarında ödenmiş sermayeye sahip bir petrokimya sanayi üretim şirketi olan SOCAR Polymer Investments LLC'ye %10 hisseyle ortak olmak üzere sözleşme imzaladı.