Tekfen Holding'den 2019'da 1,4 milyar lira net kar

21.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:52

Uluslararası müteahhitlik, tarımsal sanayi ve üretim, limancılık ile gayrimenkul geliştirme alanlarında 64 yıldır faaliyet gösteren Tekfen Holding, 2019'da 1 milyar 415 milyon lira net kar elde etti.