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Tekfen Holding'den 2019'da 1,4 milyar lira net kar

Uluslararası müteahhitlik, tarımsal sanayi ve üretim, limancılık ile gayrimenkul geliştirme alanlarında 64 yıldır faaliyet gösteren Tekfen Holding, 2019'da 1 milyar 415 milyon lira net kar elde etti.

21.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:52
Tekfen Holding'den 2019'da 1,4 milyar lira net kar

Uluslararası müteahhitlik, tarımsal sanayi ve üretim, limancılık ile gayrimenkul geliştirme alanlarında 64 yıldır faaliyet gösteren Tekfen Holding, 2019'da 1 milyar 415 milyon lira net kar elde etti.

Kaynak: Dunya.com

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