Tekfen Holding, 2020 yılı mali sonuçlarını açıkladı Açıklaması

Dünyadaki olumsuz gelişmelere paralel 2020 yıl sonu itibarıyla satış gelirleri azalan Tekfen Grubunun aktif büyüklüğü 13,9 milyar lira, özkaynak büyüklüğü ise 5,8 milyar lira oldu.

Dünyadaki olumsuz gelişmelere paralel 2020 yıl sonu itibarıyla satış gelirleri azalan Tekfen Grubunun aktif büyüklüğü 13,9 milyar lira, özkaynak büyüklüğü ise 5,8 milyar lira oldu.

Tekfen Holdingden yapılan açıklamaya göre, grubun 2020 yılında konsolide bazdaki finansal performansı beklentilerin gerisinde kaldı. Satış gelirlerinde 11 milyar 729 milyon 779 bin lira ile önceki yıla göre yüzde 20 azalma meydana gelirken 458 milyon 755 bin lira faiz, vergi, amortisman öncesi karı (FAVÖK) ve 67 milyon 398 bin lira zarar gerçekleşti.

Uluslararası mühendislik-müteahhitlik, kimya, tarımsal üretim ve hizmet alanlarında 65 yıldır faaliyet gösteren Tekfen Holding, küresel Kovid-19 salgınının gölgesinde geçen 2020 yılında tüm iş kollarında hızla değişen şartlara uyum sağlayarak operasyonlarının devamlılığını sağladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, 2020 yılının zorluklarına rağmen Tekfen'in genlerinde olan "Operasyonel mükemmellik" becerisinin hiç olmadığı kadar kendini gösterdiğini belirtti.

Gigin, "Tekfen için 2020, hızla değişen şartlar ve gelecek öngörüleri doğrultusunda hedef ve önceliklerimizin tekrar tekrar gözden geçirildiği, iş süreçlerimizin günün şartlarıyla uyumlu hale getirildiği ve hızlı adaptasyon/değişim dinamiklerinin ekonomik beklentilerin önüne geçtiği bir yıl olmuştur. Olağanüstü hızla ve neredeyse hatasız bir şekilde tüm sabit tesis ve projelerimizde güvenli bir ortam yaratarak 18 bin 444 çalışanımızla faaliyetlerimizin devamlılığını sağladık." dedi.

Taahhüt sektörünün salgından en fazla etkilenen sektörlerden biri olmasına karşın Tekfen İnşaat'ın, iş geliştirme ve teklif hazırlama açısından en aktif yıllarından birini geçirdiğini ve yılın ikinci yarısında portföyüne yeni projeler katarak bunun meyvelerini almaya başladığını ifade eden Gigin, şunları kaydetti:

"Diğer yandan Tekfen Mühendislik, en üst düzeyde mühendislik ve inovasyon yetkinliği gerektiren savunma sanayi projeleri de dahil olmak üzere, birçok farklı alanda ulusal ve uluslararası iş birliği anlaşması imzaladı. Küresel salgında tüm dünyada ne kadar kritik bir öneme sahip olduğu bir kez daha teyit edilen tarım sektörünün önemli oyuncularından Toros Tarım ve Tekfen Tarım şirketlerimiz de üretimi kesintiye uğratmadan, Türk çiftçisi ve ülkemizin gıda güvenliği için yıl boyunca özverili bir çaba sergiledi."

Gigin, Tekfen'nin geleceği yeniden tasarlarken, müreffeh bir ekonomi ile sağlıklı bir çevrenin bir arada var olabileceği döngüsel ekonomi modelini mümkün olan her iş sürecine entegre etmeyi arzuladıklarına vurgu yaparak, "Toros Tarım'ın Gönen ve Konya Meram'da bulunan yenilenebilir enerji tesisleri, bu konudaki vizyonumuzun somut örneklerini oluşturuyor. 2020 yılında bizi gururlandıran ve geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendiren bir diğer başarımız ise, CDP'nin İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarının her ikisinde de 'A' seviyesinde derecelendirilen Türkiye'den tek, dünyada ise 63 şirket arasında yer almamız oldu." değerlendirmesini yaptı.

Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanı Cahit Oklap ise, finansal performanslarının salgının yol açtığı küresel ekonomik daralma, yılın ilk yarısında petrol fiyatlarındaki sert düşüş, alt yapı harcamalarına ayrılan bütçelerin daralması ve yeni yatırımların ertelenmesi gibi nedenlerle beklentilerini karşılamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yukarıda saydığım nedenlerle Mühendislik ve Taahhüt Grubu'nun amiral gemisi olan Tekfen İnşaat, 2020 yılında yeni iş alma hedeflerinin gerisinde kaldı, ayrıca mevcut projelerinde de salgından kaynaklanan kısıtlamalar nedeniyle gecikme ve kayıplara uğradı. Bunun yanı sıra, şirketin Katar ve Rusya'da bulunan büyük çaplı iki projesinde, işverenlerimizin ek talepleri, salgının etkileri ve küresel ısınma nedeniyle iklim şartlarında beklenmedik aşırılıklar yüksek maliyet artışlarına sebep oldu. Ancak diğer taraftan, tüm dünyada kritik sektör ilan edilen tarım ile yakından ilişkili şirketimiz olan Toros Tarım, yıl içinde yaşanan tüm belirsizlik ve konjonktürel dalgalanmalara rağmen, satış geliri ve net kar artışıyla, taahhüt tarafında yaşadığımız kayıpları büyük ölçüde bertaraf eden, beklentimizin de üzerinde çok başarılı bir yılı geride bıraktı. Tekfen Grup Şirketleri için bugünden 2021 yılı için öngörümüz ise satış gelirlerimiz itibarıyla salgından önceki büyüklüğümüzü ve başlıca faaliyet alanlarımızdaki performansımızla, konsolide bazda yeniden karlılığı yakalamaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz