Tekfen Filarmoni'nin sonbahar konserleri sembolik fiyatlarla satılıyor

05.11.2019 10:34

Tekfen Vakfı'nın 20. kuruluş yıl dönümüne özel, Tekfen Filarmoni'nin sonbahar konser biletleri 10 lira ve 50 liradan satışa sunuldu.

Tekfen'den yapılan açıklamaya göre, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, 13 Kasım'da Ankara CSO Konser Salonu'nda, 14 Kasım'da Lütfi Kırdar'da sonbahar konserleri verecek.

Tekfen Vakfı'nın 20. kuruluş yıl dönümüne özel, biletler herkesin erişebileceği fiyatlarla satışa sunuldu. Tam bilet 50 lira, öğrenci ve emekliler için ise 10 lira olarak belirlendi.

Klasik müzikseverlere, enstrümanlarının gerçek ustalarını dinletmekten heyecan duyan Tekfen Filarmoni, bu sonbahar, büyüleyici bir entonasyona ve benzersiz bir tekniğe sahip Alman klarnetçi Sebastian Manz'ı ağırlıyor.

ARD Uluslararası Müzik Yarışması'nı 40 yıl aradan sonra klarnet ile kazanan Manz, aynı zamanda nefesli çalgılardan oluşan "Variation5" isimli grubuyla da biliniyor.

Sebastian Manz'a, Ankara'da sevilen Türk klarnet virtüözü Serkan Çağrı da eşlik edecek. Türk klarnet virtüözü ve akademisyen Serkan Çağrı, "Nazende Sevgilim" eserini Sebastian Manz ile birlikte seslendirecek.

Türk bestelerini seslendirmeyi önemseyen Tekfen Filarmoni, konsere Ferit Alnar'ın "Prelüd ve İki Dans" eseriyle başlayacak, Sebastian Manz'ın solistliğindeki Weber'in 2 No'lu Klarnet Konçertosu'nun ardından, Çaykovski'nin 4 No'lu Senfonisi'ne yer verecek.

Kaynak: AA