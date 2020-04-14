Tekfen'den salgınla mücadeleye 8 milyon 750 bin liralık katkı
Tekfen Holding ile Tekfen Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ayni ve nakdi olarak 8 milyon 750 bin liralık katkıda bulunuyor.
14.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:10
Tekfen Holding ile Tekfen Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ayni ve nakdi olarak 8 milyon 750 bin liralık katkıda bulunuyor.
Tekfen Holding'ten yapılan açıklamada, şirketin, Milli Dayanıma Kampanyasına 5 milyon lira destek sağladığı anımsatıldı.
Açıklamada, Tekfen Vakfı'nın, salgınla mücadele çerçevesinde; pandemi hastanelerinin tıbbi cihaz ihtiyaçlarını ayni destekle karşılamak üzere 3 milyon 750 bin liralık fon oluşturduğu aktarıldı.
Öte yandan, Tekfen Holding Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit'in Milli Dayanışma Kampanyası'na şahsi olarak 1 milyon liralık bağışta bulunduğu bildirildi.
Kaynak: AA