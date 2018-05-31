Tekfen'den Azerbaycan'la Yenilenebilir Enerji Projelerinin Geliştirilmesinde İşbirliği

Tekfen İnşaat, Azerbaycan Enerji Bakanlığı ile "Yenilenebilir Enerji Projelerinin Geliştirilmesi Konusunda Stratejik İşbirliği" niyet mektubunu imzaladı.

Tekfen İnşaat Genel Müdürü Levent Kafkaslı, 25. Caspian Oil & Gas Fuarı'nda Azerbaycan Enerji Bakan Yardımcısı Samir Veliyev ile bir araya geldi. Bu buluşmada yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesi konusunda stratejik işbirliği kapsamında bir niyet mektubu imzalandı.

1996 yılından beri faaliyet gösterdiği Azerbaycan'da, petrol ve gaz sanayi tesisleri, stadyum ve yüksek yapılar olmak üzere çok sayıda ileri teknolojiye sahip projeye imza atan Tekfen İnşaat, Hazar Bölgesi'nde stratejik önemini ve ekonomik gücünü her geçen gün artıran ülkede, işverenlerin tercih ettiği güvenilir bir çözüm ortağı olmaya devam ediyor.

Tekfen İnşaat, bugüne kadar BTC Ham Petrol Boru Hattı, Şahdeniz Faz 1 ve Faz 2 çerçevesinde, boru hattı, petrol ve doğalgaz terminalleri ile deniz platformları olmak üzere, petrol ve gaza dayalı enerji alanlarında çok sayıda proje gerçekleştirdi. Şimdi de Azerbaycan'ın 2025 Stratejik Yol Haritası'nda yer alan Alternatif ve Yenilenebilir Enerji Sahaları'nın Geliştirilmesi konusunda da ülkenin hizmetinde olmaya devam edecek.

Portföy çeşitliliğinin artırılmasına stratejik öncelik veren Tekfen İnşaat'ın bu yöndeki somut adımlarından biri de, yenilenebilir enerji konusunda daha aktif rol almak olacak. Azerbaycan Enerji Bakanlığı ile 29 Mayıs 2018 tarihinde atılan bu imza, bu açıdan da büyük önem taşıyor.