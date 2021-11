'TEKERLİ SANDALYE BİZİM İÇİN BİR KOSTÜM GİBİ'

İZMİR (DHA) - İZMİR'de Tekerlekli Sandalyede Dans Projesi kapsamında hem gönüllülük esasıyla farkındalık yaratılıyor, hem de gösteriler sunuluyor. Banu Dağcıoğlu Türkeli önderliğinde başlatılan proje kapsamında okullarda farkındalık çalışmaları yürütülerek, bedensel engellilere yönelik algılar yıkılıyor. Proje kapsamında tekerlekli sandalyenin bir kostüm gibi giyildiğini anlatan Türkeli, "Seyircilerimiz bizi sandalye kullandığımız için değil, dans ettiğimiz için alkışlıyor" dedi.

İzmir'de 2013 yılında başlatılan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin prova mekanı ve ulaşım imkanı sağladığı Tekerlekli Sandalyede Dans Projesi kapsamında ruhsal ve fiziksel engeller dansla aşılıyor. Her salı günü bir araya gelerek belli koreografileri çalışan proje üyeleri, farklı illerde sahne alıyor. İzmir Devlet Opera ve Bale sanatçısı Banu Dağcıoğlu Türkeli önderliğinde başlatılan proje kapsamında okullarda farkındalık çalışmaları yürütülerek, bedensel engellilere yönelik algılar yıkılıyor. Gönüllü olarak projeden haber dar olan dansçıların katılım gösterdiğini anlatan Türkeli, "Seyircilerimiz bizi sandalye kullandığımız için değil, dans ettiğimiz için alkışlıyor. Biz sandalyeyi kostüm gibi giyiyoruz. Dans bir tedavi değil ancak dansla rehabilite olduğunu söyleyen dansçılarımız var. Günlük yaşamda tüm kaslarımızı çalıştırmıyoruz ama dans ederken birçok kas çalışıyor" ifadelerini kullandı.

'ORTOPEDİK ENGELLER HAYATTAN ZEVK ALMAYA ENGEL DEĞİL'

Projenin çok ses getirdiğini anlatan Türkeli, "Biz bu kadar ses getireceğinin farkında değildik. Gönüllü olarak projeden haber dar olan dansçılarımız bize katılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaşım ve çalışma mekanı desteği veriyor. Okulların farkındalık yaratmak amaçlı gerçekleştirilen etkinliklerine katılıyoruz. Engel koşullarına uygun okullara gidiyoruz. Her şeyden önce disiplin ve süreklilik çok önemli. Dansçılarımız bu işi çok ciddiye alıyor. Hedefimiz herkese ulaşmak. Herhangi bir ortopedik engelin hayattan zevk almak için bir engel olmadığını göstermek. Benim gördüğüm, sahnede muhteşem dansçılar var. Hedefimiz çalışmak ve üretmek. Her karanlığı sanat aydınlatıyor. Her meslek grubundan dansçılarımız var. Her yaş grubu katılım gösterebiliyor. 18 yaş altı dansçılarımız ebeveynler eşliğinde gelebiliyor" ifadelerini kullandı.

'TEKERLEKLİ SANDALYEYİ AKSESUAR GİBİ KULLANIYORUZ'

Projeye dahil olan kamu kuruluşu görevlisi Mehmet Arık (47), "Tekerlekli sandalyede basketbol oynuyorum ve aynı zamanda 2013 yılından beri Tekerlekli Sandalye Dans Projesi'nde dansçıyım. Banu hoca bir gün basketbol idmanımıza geldi ve bu projeden bahsetti. Dans etmek çocukluğumdan beri hayalimdi ama ilk duyduğumda bu fikir bana biraz tuhaf geldi. Daha sonra projeye dahil oldum ve dans ettikçe daha çok benimsedim. Herkes gibi biz de dans ediyoruz ve tekerlekli sandalyeyi bir aksesuar gibi kullanıyoruz. Özellikle okullara giderek farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Burada herkes gönüllü çalışıyor" dedi.

'HER SALI GÜNÜNÜ İPLE ÇEKİYORUM'

Proje üyelerinden Yasemin Uğurcan ise (40), "2018 yılında projeye bir arkadaşımın tavsiyesiyle katıldım. Bir kez gelip ekibi izledim ve daha sonra projeye dahil oldum. Aklımda katılma fikri yoktu. Müzikle dans etmenin ve bu yolla duyguları açığa vurmanın zevkine varınca dansı bırakamadım. İnşallah uzun süre devam ederim. Dans müzikteki duyguları hissetmektir. İçimizdeki duyguları görsel olarak sunuyoruz. Benim için büyük bir motivasyon. Prova yaptığımız her Salı gününü iple çekiyorum. Bundan sonraki süreçte daha çok etkinliğe katılıp daha çok kişiyle buluşmak ve farkındalık yaratmak istiyorum. Dans etmenin ortopedik olarak da büyük faydası olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.