"Tekerlekli zırhlı araçlarının yenilerini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettik" Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Vuran Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlarının yenilerini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiklerini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Vuran Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlarının yenilerini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiklerini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teslimatlarımız son sürat devam ediyor. Son olarak Vuran Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlarımızın yenilerini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettik" bilgisini verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA