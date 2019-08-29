Tekerlekli sandalyeye binerek "engelleri" tespit etti

29.08.2019 17:28

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve bir grup engelli, tekerlekli sandalyeye binerek engellilerin ulaşımda yaşadıkları zorluklara dikkati çekmeye çalıştı.

Aras, ilçedeki engelli bireylerin karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla Turgutreis Mahallesi'nde sokaklarda tekerlekli sandalyeyle dolaştı.

"En büyük engel engellenmektir" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı ile Yakaköy Sevgi Sanat Atölyesi'nin öğrenci ve öğretmenleri, aileler ve her iki kurumun yöneticileri katıldı.

Bazı belediye meclis üyeleri ile birim müdürlerinin de hazır bulunduğu etkinlik, Turgutreis Atatürk Meydanı'ndan başladı. Tekerlekli sandalye kullanan Bodrum Belediye Başkanı Aras ve Bodrum Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya, sokaklarda dolaşmak üzere yola çıktı.

Yollarda ve kaldırımlarda tekerlekli sandalye ile yol alan Aras, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Engelli bireylerin ve ailelerinin ulaşımda yaşadığı sıkıntıları birebir gözlemleme fırsatı bulan Aras, bazı yerlerde kaldırım işgallerini aşamayınca yanındakilerden yardım almak zorunda kaldı.

Kaldırımları ve özellikle de engelli yollarını işgal eden sürücüler ve esnafı uyaran Aras, bu konuda insanların daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.

"Bodrum'u yaşanabilir hale sokmak için çalışacağız"

Aras, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği engellilerin yaşadıkları sıkıntıları göstermek amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kısa süreliğine tekerlekli sandalyeye binmesine rağmen engellilere yönelik hizmetin eksik olduğunu gördüklerini belirten Aras, "Demek ki biz Bodrum'u engelliler, yaşlılar, kadınlarımız ve çocuklarımız için yaşanabilir hale sokmak için çok çalışacağız." dedi.

Tekerlekli sandalyeyle ilerlemekte çok güçlük yaşadıklarını dile getiren Aras, şöyle konuştu:

"Belediyenin görev alanında olan kaldırım, yol ve durak gibi alanlarda ciddi engeller var. Oralardan bile geçemiyoruz. Engelliler mağazalara da eczanelere de giremiyor çünkü yollar ve kaldırımlar buna uygun değil. Bu konuda çok problemler var. Yolun karşısına geçmek isteseniz bu da sıkıntı. Yollarımız ve kaldırımlar maalesef engellilere uygun yapılmamış. Engelli plaj sayımızı da artırmamız gerekiyor."

Kaynak: AA