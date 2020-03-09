Tekerlekli sandalyesiyle sınıra gelen göçmen Çocuklarım için Avrupa'ya gitmek istiyorum
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Edirne, Suriye, Avrupa, Güncel

Tekerlekli sandalyesiyle sınıra gelen göçmen Çocuklarım için Avrupa'ya gitmek istiyorum

Tekerlekli sandalyesiyle sınıra gelen göçmen: Çocuklarım için Avrupa'ya gitmek istiyorumYUNANİSTAN'a geçmek için Edirne'ye akın eden göçmenler arasında bulunan ve Suriye'deki iç savaşta evlerine bomba düşmesi sonucu sağ eli ve sol bacağına kaybeden Abdulkerim Mıtıp(31), 3 çocuğu için...

09.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:12
Tekerlekli sandalyesiyle sınıra gelen göçmen Çocuklarım için Avrupa'ya gitmek istiyorum

Tekerlekli sandalyesiyle sınıra gelen göçmen: Çocuklarım için Avrupa'ya gitmek istiyorum

YUNANİSTAN'a geçmek için Edirne'ye akın eden göçmenler arasında bulunan ve Suriye'deki iç savaşta evlerine bomba düşmesi sonucu sağ eli ve sol bacağına kaybeden Abdulkerim Mıtıp(31), 3 çocuğu için Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi.

Yunanistan'a geçmek için giriş ve çıkışlara kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde binlerce göçmenin bekleyişi sürüyor. Göçmenler arasında Suriyeli 3 çocuklu Mıtıp ailesi de bulunuyor. Suriye'nin Hama bölgesinde yaşayan Abdulkerim Mıtıb, 8 yıl önce evlerinin bulunduğu bölgeye bomba düşmesi sonucu sağ elini ve sol bacağını kaybetti. Yürümekte sıkıntı çektiği için tekerlekli sandalye kullanan Abdulkerim Mıtıp, Yunanistan'a geçmek için eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Edirne'ye geldiğini söyledi.

Çocuklarını okutmak için Avrupa'ya gitmek istediğini belirten Mıtıb, "Suriye'deki savaş nedeniyle düşen bombadan dolayı  bu hale geldim. Türkiye'ye gelip, Hatay Reyhanlı'ya yerleştim. Kapıların açılması üzerine buraya geldim. Üç çocuğum var onlar ile birlikte Avrupa'ya, Kanada, Hollanda, Almanya'ya gitmek istiyorum. Orada çocuklarımı okutmak istiyorum. Orada çalışmak istiyorum. Türkiye de bize sahip çıktı. Bu halimle de olsa geçeceğim" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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