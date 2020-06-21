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Tekerlekli sandalyesinden takımını şampiyonluğa taşıdı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan bedensel engelli Cemal Talha Aka(22), takım arkadaşlarıyla birlikte Galatasaray e-spor takımı bünyesinde Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı.

Tekerlekli sandalyesinden takımını şampiyonluğa taşıdı
21.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:07

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan bedensel engelli Cemal Talha Aka(22), takım arkadaşlarıyla birlikte Galatasaray e-spor takımı bünyesinde Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı.

Darıca Abdi İpekçi Mahallesi'nde yaşayan Ayşe ve Yusuf Aka'nın 3 çocuğundan biri olan Cemal Talha Aka, Galatasaray E-spor takımı bünyesinde lisanslı sporcu olarak Pro Clubs FIFA 20'de mücadele ediyor. 2 yaşındayken yakalandığı kas erimesi hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Cemal Talha Aka, yaşama sevincini kaybetmeyerek profesyonel sporcu oldu. Engeli nedeniyle ilkokuldan sonra eğitim hayatına devam edemeyen Aka, küçük yaşlarda 2 kez satrançta Türkiye birincisi olmasının ardından oyun konsolları ile ilgilenmeye başladı. 2016 yılında sosyal medyadan tanıştığı e-spor oyuncuları ile amatör bir takım kurarak maçlara çıkmaya başlayan Cemal Talha Aka, 2019'un Mayıs ayında E-spor Federasyonu ve liglerinin kurulmasının ardından Galatasaray'ın teklifi üzerine kulübün e-spor takımında oynamaya başladı. Sarı kırmızılı kulübün ikinci kaptanı olarak Pro Clubs FIFA 20 Turnuvası'nda görev alan Cemal Talha Aka, takım arkadaşları ile birlikte Almanya'nın Hessen Kassel takımını yenerek Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı. 

CEMAL TALHA AKA: SAHA İÇİNDEKİ ORGANİZASYONU BELİRLİYORUMNormal futbol maçları gibi 18 kişilik kadroyla maçlara çıktıklarını ve 11 futbolcuyla mücadele ettiklerini ifade eden Cemal Talha Aka, "Teknik direktörümüz ve teknik menajerimiz Salih Keskin, iyi günde kötü günde her zaman arkamızda oluyor. Kendisine teşekkür ederim. Takımı o belirliyor, ben de saha içindeki organizasyonu belirliyorum. Takımımız çok çok iyi. Hiçbir arkadaşımın hakkını yemek istemiyorum, hepimiz, 'Nasıl daha başarılı olabiliriz?' sorusuna odaklanmış durumdayız." dedi. "KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDANSA, BUNUN GİBİ ELEKTRONİK SPORA İLGİ DUYULMASINI İSTİYORUZ"

Ailelere seslenerek e-spor konusunda çocukların önlerini kapatmamaları gerektiğini söyleyen Cemal Talha Aka, "Bu oyun artık resmi bir spor olarak kabul ediliyor. El göz koordinasyonunun ne kadar önemli olduğunu, bunun da bir spor olarak kabul edildiğini bilmelerini isterim. Çocuklar ailenin elinin altında, gözünün önünde oluyor. Kötü alışkanlıklardansa, bunun gibi elektronik spora ilgi duyulmasını istiyoruz. Biz artık bunu oyun olmaktan çıkarıp spora döndürdük. Ailelere tavsiyem bu oyuna biraz daha ilgi duymalarıdır." diye konuştu. 

Kaynak: DHA

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