Tekerlekli sandalyesinde çizdiği resimlerle 4. sergisine hazırlanıyor

Rahatsızlığından dolayı tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürmek zorunda kalan 13 yaşındaki Eskişehirli Eda Öztürk, bugüne kadar açtığı 3 resim sergisine yenisini eklemeye hazırlanıyor.

Nadir görülen, multisistemik, otozomal resesif geçişli bir sendrom olan ataksi telenjiektazi ile küçük yaşlardan beri mücadele eden Öztürk, 10 yaşındayken tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşamak zorunda kaldı.

Annesi Gülşen ve babası Mehmet Mutlu Öztürk'ün desteğiyle resim dersleri alan Öztürk, renkli dünyasını tuvallere yansıtıyor.

Eserlerini 3 kişisel sergide sanatseverlerle buluşturan Öztürk, son sergisinin gelirini barınaktaki hayvanların bakımı için bağışladı.

Öztürk, bugüne kadar yaptığı 200 resimle dördüncü sergisini açmak için hazırlanıyor. Aynı zamanda seramikle de uğraşan Öztürk, kendisine imkan sunulduğunda at biniciliği eğitimi almak istiyor.

Şehit Barış Öztürk Ortaokulunda 8. sınıfta eğitim gören Eda Öztürk, AA muhabirine, resme anaokulu dönemlerinde kağıda kalemle çizimler yaparak başladığını söyledi.

Zamanla resimlerini zenginleştirdiğini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Küratörümüz Semra Şirvan ile tanıştık. Son dönemde seramikten eserler de yapmaya başladım. Onu da seramik sanatçısı Zehra Çobanlı ile yapıyorum. Resimlerimde ve seramik eserlerimde renkleri kullanmayı da çok seviyorum. Hayvanları çok seviyorum. Onlar için bir şeyler yapmak çok hoşuma gidiyor. Gelecek günlerde yeniden bir resim sergisi açmayı düşünüyorum. Hayvan ve kız resimleri yapmayı seviyorum ancak hemen hemen her şeyi resmediyorum. Atlarla kendimi çok özgür hissediyorum. Bundan sonraki hedefim binici olmak."

Sergilerinin geliriyle derneğe ve barınağa destek oldu

Anne Gülşen Öztürk ise kızının resme olan eğilimini görünce onun yaptığı resimleri garajlarında sergilemeye başladıklarını bildirdi.

Kızının, "Boyalı Parmaklar" adlı ekibin kurucusu ve küratör Semra Şirvan ile tanıştıktan sonra resim yapma yeteneğini daha da geliştirdiğini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Eda'yı güzel sanatlar eğitimine yönlendirmeyi de düşündük. Anaokulundan beri yaptığı eserleri biriktiriyorum. Resmin dışında yaklaşık 5 yıldır da seramikle uğraşıyor. Eda, 3 kişisel resim sergisi açtı. Bu yıl içinde bir de seramik sergisi açmayı planlıyoruz. İlk sergisinden el ettiği gelirle yurt dışına çıkma hayalini gerçekleştirdi. Fransa'da Louvre Müzesi'ni gezme imkanı buldu. Orada sanatla daha fazla tanıştı. Yurt dışındaki galerileri de görünce resim yapmak isteği daha da arttı. İkinci kişisel sergisinin gelirini de Ataksi Telenjiektazi ile Yaşam Derneğine bağışladı. Bağışıyla tekerlekli sandalyesi olmayan arkadaşlarına umut oldu. Üçüncü sergisinin gelirini de hayvanlar için bağışladı. Sergiden elde ettiği gelirle Tepebaşı Belediyesine ait barınağa mama yardımında bulundu. Bugüne kadar toplam 200 resim yaptı. Eda nasıl mutlu olacaksa geleceğinin o yönde ilerlemesi için destekçisi oluyoruz."

Öztürk, kızının atları çok sevdiğini belirterek, "Atla gezmeyi çok seviyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile tanıştık. Yaz mevsiminde orada eğitime başlayacak." dedi.

Baba Mehmet Mutlu Öztürk de kızının çok kararlı, karakteri güçlü ve iradeli bir çocuk olduğunu aktardı.

Onun, zorlanmasına rağmen büyük bir özveri ve dirayetle çalışmalar yaptığını anlatan Öztürk, "Eda'nın bütün organlarında rahatsızlığının belirtileri görülüyor. Buna rağmen büyük bir azimle devam ediyor, çalışmalarına. Resim ve seramik çalışmaları yapıyor. Tutkusunun izinden gitmeyi de müthiş bir şekilde başarıyor. Ata binme konusunda da çok tutkulu. İç dünyasını sanat çalışmalarına yansıtıyor." ifadelerini kullandı.