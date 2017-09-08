MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, spinal muskuler atrofi (SMA) hastası 9 yaşındaki Hakan Polatlar'ın evlerinin önündeki tekerlekli sandalyesi çalındı. Polatlar'ın maddi durumu iyi olmayan ailesi, yeni bir tekerlekli sandalye için kendilerine yardım eli uzatılmasını istedi.



Altı aylık bebekken SMA hastası olduğu belirlenen ve bu nedenle yürüyemeyen Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Hakan Polatlar'ın, Atatürk Mahallesi, Kemalpaşa Sokak'taki evlerinin önünde bulunan tekerlekli sandalyesi, bu sabah çalındı. Tekerlekli sandalyesinin çalındığını öğrenen Polatlar, gözyaşlarına boğuldu. Kenan- Türkan Polatlar çifti, 6 çocuklarından biri olan Hakan'ın tekerlekli sandalyesinin çalınmasıyla yıkıldıklarını belirtip, soluğu poliste aldı, şikayetçi oldu. Harekete geçen polis, tekerlekli sandalyeyi çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.



YILIN ANNESİ SEÇİLMİŞTİ



Oğlunu her gün okula götürüp getirdiği için geçen 12 Mayıs'ta 'Yılın Annesi' seçilip, Turgutlu Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez tarafından plaket ile ödüllendirilen Türkan Polatlar, oğlunun evde sıkılıp dışarı çıkmak istediğini, ancak tekerlekli sandalyesi çalındığı için götüremediğini söyledi.



Anne Polatlar, "Hakan, SMA hastası ve yürüyemiyor. Sabah kalktığımda oğlumun arabasının yerinde olmadığını gördüm. Aradım, ancak bulamadım. Çocuğumu 3 senedir okula götürüyorum. Derslerinde başarılı. Zorluklarla büyütürken bir de arabasının çalınması bizi daha da zor durumda bıraktı. Bunun adı vicdansızlıktır, insafsızlıktır. Yetkililerden yeni bir tekerlekli sandalye için yardım bekliyoruz" dedi.



- Manisa