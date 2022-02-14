Tekerlekli sandalyesi çalınan genç kıza dernekten sevindiren hediye - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekerlekli sandalyesi çalınan genç kıza dernekten sevindiren hediye

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Tekerlekli sandalyesi çalınan genç kıza dernekten sevindiren hediye

Elazığ'da doğuştan bedensel engelli 27 yaşındaki Gülden Kaya'nın evinin önünde bulunan tekerlekli sandalyesi çalındı.

Elazığ'da doğuştan bedensel engelli 27 yaşındaki Gülden Kaya'nın evinin önünde bulunan tekerlekli sandalyesi çalındı. Durumdan haberdar olan Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat, mağduriyet yaşayan Kaya'ya tekerlekli sandalye hediye etti.

Geçtiğimiz ay Kovancılar ilçesinde iddiaya göre evde olduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler bedensel engelli Gülden Kaya'nın (27) evinin önünde bulunan tekerlekli sandalyesini çaldı. Dışarı çıktığında sandalyesini yerinde göremeyen Kaya, annesi ile birlikte etrafa bakınmasına rağmen kimseyi göremedi. Kaya, sandalyesinin çalınmasıyla mağdur olduğunu Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat'a iletti. Aileye ulaşan Fırat'ın girişimleri sonucu Kaya'ya ihtiyacı olan özellikli tekerlekli sandalye hediye edildi.

Gülden Kaya'nın taksi şoförü olan babasının 4 yıl önce Elazığ-Bingöl karayolunun 55. kilometresinde meydana gelen kazada hayatını kaybettiği öğrenildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kovancılar, Engelli, Elazığ, Fırat, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title