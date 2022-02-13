Tekerlekli sandalyesi çalınan genç kıza dernekten sevindiren hediye

KOVANCILAR, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da doğuştan bedensel engelli 27 yaşındaki Gülden Kaya'nın evinin önünde bulunan tekerlekli sandalyesi çalındı. Durumdan haberdar olan Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat, mağduriyet yaşayan Kaya'ya tekerlekli sandalye hediye etti.

Geçtiğimiz ay Kovancılar ilçesinde iddiaya göre evde olduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler bedensel engelli Gülden Kaya'nın (27) evinin önünde bulunan tekerlekli sandalyesini çaldı. Dışarı çıktığında sandalyesini yerinde göremeyen Kaya, annesi ile birlikte etrafa bakınmasına rağmen kimseyi göremedi. Kaya, sandalyesinin çalınmasıyla mağdur olduğunu Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat'a iletti. Aileye ulaşan Fırat'ın girişimleri sonucu Kaya'ya ihtiyacı olan özellikli tekerlekli sandalye hediye edildi.

Gülden Kaya'nın taksi şoförü olan babasının 4 yıl önce Elazığ-Bingöl karayolunun 55. kilometresinde meydana gelen kazada hayatını kaybettiği öğrenildi. - ELAZIĞ