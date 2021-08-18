Tekerlekli sandalyesi çalınan engelli Seçil Ocak'a sürpriz
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Tekerlekli sandalyesi çalınan engelli Seçil Ocak'a sürpriz

Tekerlekli sandalyesi çalınan engelli Seçil Ocak'a sürpriz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçelievler Belediyesi, engelli masa tenisi sporcularına kahvaltılı sabah sporu etkinliği düzenledi.

Bahçelievler Belediyesi, engelli masa tenisi sporcularına kahvaltılı sabah sporu etkinliği düzenledi. Bahçelievler Belediyesi Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 29 yaşındaki yürüme engelli olan Seçil Ocak, çalınan tekerlekli sandalyesi üzerine tekerlekli sandalye isteğinde bulundu. Başkan Dr. Bahadır, Ocak'a tekerlekli sandalye sürprizi yaptı. İsteğinin hemen yerine getirilmesi üzerine Ocak'ın mutluluğu gözlerinden okundu.

Bahçelievler Belediyesi'nin engelli masa tenisi sporcularına yönelik Bahçelievler Millet Bahçesi'nde kahvaltılı sabah sporu düzenledi. Sabah sporu etkinliğine Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Engelli Spor Birim Koordinatörü Ramazan Sincar, engelli masa tenisi sporcuları ve aileleri katıldı. Uzman antrenörler eşliğinde yapılan sabah sporu eşliğinde masa tenisi sporcuları hem sosyalleşiyor hem de tanışıyorlar.

Sabah sporu etkinliğinde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bakış açımız; sizleri dışarı almak, sokağa almak, hayatın içine almak ve hayatla sizi bütünleştirmek" dedi.

"Her konuda biz engellilerimizin yanındayız"

Başkan Dr. Bahadır'ın konuşması sırasında tekerlekli sandalyesinin çalındığını dile getiren 29 yaşındaki yürüme engelli Seçil Ocak, tekerlekli sandalye isteğinde bulundu ve isteği geri çevrilmedi. Yapılan sürpriz üzerine tekerlekli sandalyesine kavuşan ve mutluluğu gözlerinden okunan Ocak, "Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok heyecanlandım" dedi. Her konuda engellilerin yanında olduklarını dile getiren Başkan Dr. Bahadır, "Biz belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm Müslümanlara dua edelim. Her konuda biz engellilerimizin yanındayız" diye konuştu. - İSTANBUL

Tekerlekli sandalyesi çalınan engelli Seçil Ocak'a sürpriz
Tekerlekli sandalyesi çalınan engelli Seçil Ocak'a sürpriz
Tekerlekli sandalyesi çalınan engelli Seçil Ocak'a sürpriz
Tekerlekli sandalyesi çalınan engelli Seçil Ocak'a sürpriz
Tekerlekli sandalyesi çalınan engelli Seçil Ocak'a sürpriz
Tekerlekli sandalyesi çalınan engelli Seçil Ocak'a sürpriz
Tekerlekli sandalyesi çalınan engelli Seçil Ocak'a sürpriz
Tekerlekli sandalyesi çalınan engelli Seçil Ocak'a sürpriz
Tekerlekli sandalyesi çalınan engelli Seçil Ocak'a sürpriz
Tekerlekli sandalyesi çalınan engelli Seçil Ocak'a sürpriz
Tekerlekli sandalyesi çalınan engelli Seçil Ocak'a sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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