Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çay bahçesinin önünden, tekerlekli sandalyenin çalınması iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
27.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:40
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çay bahçesinin önünden, tekerlekli sandalyenin çalınması iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Park Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, çay bahçesinin önünde bulunan tekerlekli sandalyeyi çaldı.
Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi, polis ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA