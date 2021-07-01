Tekerlekli sandalyelerine Yunusemre ile kavuştular
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Tekerlekli sandalyelerine Yunusemre ile kavuştular

Tekerlekli sandalyelerine Yunusemre ile kavuştular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yunusemre Belediyesi, ilçede yaşayan 4 ihtiyaç sahibi engelli vatandaşın tekerlekli sandalye isteğine duyarsız kalmadı.

Yunusemre Belediyesi, ilçede yaşayan 4 ihtiyaç sahibi engelli vatandaşın tekerlekli sandalye isteğine duyarsız kalmadı.

Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerine sesine kulak veriyor. Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede yaşayan ve yardım talebinde bulunan 4 engelli bireyin tekerlekli sandalyelerini teslim etti. Belediye ekipleri bir engelli vatandaşın da akü yenileme talebini yerine getirdi. Engelli bireylere yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Engelli kardeşlerimizin yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil, bizim de sorunumuzdur. Bugüne kadar ilçemizde yaşayan engelli bireylerimize nasıl sahip çıktıysak bundan sonra da çalışmalarımız ve desteğimiz devam edecek." şeklinde konuştu.

Tekerlekli sandalyelerine kavuşan vatandaşlar büyük mutluluk yaşarken duyarlılığı için Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti. - MANİSA

Tekerlekli sandalyelerine Yunusemre ile kavuştular
Tekerlekli sandalyelerine Yunusemre ile kavuştular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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