Tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi

03.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:15

Karabük İl Özel İdaresi tarafından Engelli ve Engelsiz Gençlik Spor Kulübü Derneğine bağışlanan 16 adet tekerlekli sandalye sahiplerine teslim edildi.



Karabük Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlenen programda 16 adet engelli tekerlekli manuel sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Programa İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kökcü, Engelli ve Engelsiz Gençlik Spor Kulübü Dernek Başkanı Sevim Kara ve dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim okunması ile başlayan programda konuşan Engelli ve Engelsiz Gençlik Spor Kulübü Dernek Başkanı Sevim Kara, dernek hakkında bilgi vererek, tekerlekli sandalyelerin toplanmasından emeği geçen herkese teşekkür etti.



İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi tarafından ayrılan bir miktar ödenekle birlikte ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere tekerlekli sandalyelerin temin edildiğini söyledi.



Konuşmaların ardından yapılan plaket takdiminden sonra ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalyeler teslim edildi.



Yenice ilçesinde bulunan İsmetpaşa İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin ve öğretmenlerinin 'Sosyal Sorumluluk Projesi' kapsamında 'Mavi Kapak' toplayarak elde ettikleri tekerlekli sandalyede bu programda ihtiyaç sahibine verildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA